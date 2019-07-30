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Уральские таможенники пресекли госзакупку нелегальных китайских мониторов

30 июль 2019 (11:05)

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. Уральские таможенники изъяли партию компьютерной техники без документов. Установлено, что 74 монитора ввезли в Россию из Китая. Выяснилось, что они произведены в одной из китайских компаний в городе Гуанчжоу, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

При проверке выяснилось, что техника не задекларирована. Соответственно, не уплачены таможенные пошлины и налоги. Также в инструкциях не было русскоязычной версии, что тоже является нарушением.

«Эти мониторы поставщик хотел продать одному из государственных учреждений в рамках госзакупки — стоимость контракта составляла 572 тысячи рублей. Нарушение мы выявили до перечисления средств на счет поставщика товара, поэтому бюджетные средства не получили недобросовестные участники рынка», — сообщил замначальника уральского таможенного управления Михаила Пономарев.

В результате таможенники инициировали дело по статье 16.21 КоАП РФ «Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка». Чкаловский райсуд Екатеринбурга постановил конфисковать все 74 монитора. В ближайшее время их передадут в Росимущество для дальнейших процессуальных действий.

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