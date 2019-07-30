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Volvo отзывает более 4,4 тыс. автомобилей из-за проблем с впускным коллектором двигателя

30 июль 2019 (10:45)

УрБК, Москва, 30.07.2019. ООО «Вольво Карс» отзывает 4 тыс. 473 автомобиля Volvo моделей XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2014-2019 годах.

«Причиной является то, что в очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном развитии событий возможно локальное возгорание в моторном отсеке», — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителей ООО «Вольво Карс» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. Транспортные средства отремонтируют бесплатно для владельцев.

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