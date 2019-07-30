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Белоярская АЭС вложила в охрану окружающей среды 275 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. Белоярская атомная станция (предприятие концерна «Росэнергоатом» ГК «Росатом» в Заречном) в 2018 году вложила в мероприятия по охране окружающей среды 274 млн 807 тыс. руб. Соответствующая информация была озвучена в ходе презентации годового экологического отчета АЭС за 2018 год.



На мероприятие, которое состоялось в екатеринбургском Доме журналистов, были приглашены экологи, члены общественной палаты, журналисты ведущих областных СМИ.



Свои доклады представили эксперты отдела охраны окружающей среды, отдела ядерной безопасности и надёжности, группы внешнего радиационного контроля отдела радиационной безопасности Белоярской АЭС.



Было отмечено, что вклад атомной станции в общий объем воздействия областной промышленности на окружающую среду по отходам производства и потребления составляет 0,0005%, по атмосферному воздействию — 0,06% (за счет котельных, работающих на топливном мазуте и участвующих в горячем водоснабжении города Заречного). А загрязненных сточных вод Белоярская АЭС не сбрасывает вообще (0%).



«Радиационное воздействие Белоярской АЭС на окружающую среду находится на уровне сотых долей процента от допустимых для АЭС. В основном за счет выхода неопасных инертных газов (аргон, криптон, ксенон). Выход остальных радионуклидов практически отсутствует», — подчеркнул руководитель группы внешнего радиационного контроля отдела радиационной безопасности Александр Шонохов.



Всего на охрану окружающей среды Белоярская АЭС потратила в 2018 году 274,807 млн руб. В эту сумму входят затраты на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды, сбор и очистку сточных вод, ремонт очистных сооружений и других объектов охраны окружающей среды, прочие природоохранные мероприятия.



«Общественная палата Свердловской области внимательно относится к деятельности Белоярской АЭС. На протяжении многих лет мы следим за экологическими отчётами АЭС, несколько раз выезжали непосредственно на станцию, и можем сказать, что она безопасна. Также могу сказать, что если раньше в общественную палату поступали обращения граждан с какими-то вопросами о Белоярской АЭС, то последние два года таких обращений нет, и в этом заслуга открытости Белоярской АЭС и Росатома в целом», — сказал член общественной палаты Михаил Беленький.

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