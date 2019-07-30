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В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Старых большевиков

30 июль 2019 (09:45)

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Екатеринбурге с 10 августа до 10 октября закроют движение по улице Старых большевиков на участке от улицы Фрезеровщиков до улицы Войкова. Об этом сообщается на официальном портале администрации Орджоникидзевского района города.

«Закрытие движения связано со строительством теплотрассы. В качестве маршрутов объезда автомобилистам предложены улицы Фрезеровщиков, Шефская и Старых большевиков (кроме ремонтируемого участка)», — говорится в сообщении.

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