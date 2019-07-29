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Число жалоб жителей Челябинской области в ЦБ выросло на треть

29 июль 2019 (18:09)

В первом полугодии 2019 года от жителей Челябинской области в Центробанк поступило 2 тыс. 994 жалобы, что на треть выше уровня аналогичного периода прошлого года (2 тыс. 213 жалоб). Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

«Чаще всего южноуральцы жаловались на банки — зарегистрировано 1 тыс. 912 обращений, из них 43% жалоб были связаны с потребительским кредитованием, 9% приходилось на долю ипотечного кредитования. Основными причинами недовольства жителей региона стали: автодозвон со стороны банков, навязывание дополнительных услуг при заключении договора, невозможность выполнять обязательства по ипотеке, а также невозможность погашать кредиты в иностранной валюте в связи с изменением курса», — говорится в сообщении.

На микрофинансовые организации южноуральцы пожаловались 369 раз. Большая доля обращения касалась превышения размера начисленных процентов по договору микрозайма. На страховые организации от жителей региона за полгода поступила в адрес регулятора 331 жалоба. В основном они касались навязывания дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО или отказов в оформлении полисов «автогражданки».

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