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Челябинское УФАС возбудило два дела в отношении лицея № 77
29 июль 2019 (18:02)
УрБК, Челябинск, 29.07.2019. В Челябинске возбуждено два дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении МАОУ «Лицей № 77». Учебное заведение заподозрили в заключении договоров без проведения конкурса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.
Основанием для возбуждения дела послужило обращение прокурора Ленинского района Челябинска.
Установлено, что МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» в 2018 году проведена закупка у единственного поставщика на оказание охранных услуг на сумму 700 тыс. руб. Кроме того, в том же году учреждением заключены несколько договоров на поставку оргтехники без проведения конкурентных процедур на сумму более 600 тыс. руб.
«При осуществлении закупки у единственного поставщика заказчик должен обосновать, что выдвигаемые требования к предмету закупки могут быть исполнены исключительно конкретным поставщиком и никаким иным», — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, такие действия способствовали созданию преимущественного положения единственных поставщиков — ООО «Дайвер» и индивидуального предпринимателя.
Основанием для возбуждения дела послужило обращение прокурора Ленинского района Челябинска.
Установлено, что МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» в 2018 году проведена закупка у единственного поставщика на оказание охранных услуг на сумму 700 тыс. руб. Кроме того, в том же году учреждением заключены несколько договоров на поставку оргтехники без проведения конкурентных процедур на сумму более 600 тыс. руб.
«При осуществлении закупки у единственного поставщика заказчик должен обосновать, что выдвигаемые требования к предмету закупки могут быть исполнены исключительно конкретным поставщиком и никаким иным», — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, такие действия способствовали созданию преимущественного положения единственных поставщиков — ООО «Дайвер» и индивидуального предпринимателя.
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