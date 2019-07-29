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В России проблема картелей наиболее распространена в фармпроизводстве и строительстве дорог

УрБК, Москва, 29.07.2019. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что проблема картельного сговора сейчас наиболее остро стоит в фармацевтической промышленности и дорожном строительстве. Стенограмма беседы опубликована на официальном сайте Кремля.



«Картелей тысячи, наиболее «засоренные» картелями отрасли — это фармацевтическая промышленность и дорожное строительство. Там сговариваются практически в 80-90% государственных объявленных торгов», — заявил Игорь Артемьев.



По его словам, сейчас возбуждено около 15 уголовных дел, некоторые дела завершены, виновные получили реальные сроки.



«Новый закон по усилению борьбы с картелями, который мы разработали вместе с силовыми структурами, прошел обсуждение со всеми предпринимательскими союзами, учтены их замечания. Мы согласовали его со всеми (федеральными органами исполнительной власти — прим. ред.), он выходит на правительство и далее в Государственную думу», — сказал глава ФАС.



По его словам, документ будет принят осенью. Игорь Артемьев отметил, что картельные сговоры вредят национальной экономике, и с ними нужно бороться. По его мнению, новый закон позволит и ФАС, и коллегам из правоохранительных органов делать это гораздо эффективнее.



«Хорошо. Надо будет анализировать правоприменительную практику и смотреть, что происходит в реальной жизни», — ответил Владимир Путин.

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