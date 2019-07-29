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Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» завершает модернизацию аспирационных систем

29 июль 2019 (17:21)

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Специалисты Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» завершает модернизацию аспирационных систем.

Как отмечает пресс-служба компании, установка на сушильные барабаны дополнительных циклонов и трех рукавных фильтров значительно повысит надежность этого оборудования.

«Добавление второй ступени газоочистки и расширение фильтрующих мощностей снизило нагрузку на фильтры и создало необходимый резерв. Кроме того, значительно уменьшилась запыленность на рабочих местах», — рассказал директор отделения Дмитрий Виберг.

В компании «ФОРЭС» также сообщили об улучшении качества сырья на этом участке. В начале июля вместо прежнего кварцевого концентрата, который доставлялся из поселка Малышева, предприятие стало использовать природный песок более отдаленного Бочкарихинского месторождения. Будучи более крупным, он создает меньше пыли, а пониженная влажность позволяет тратить меньше электроэнергии на его просушку.

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