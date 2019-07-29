Новости дня

Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» завершает модернизацию аспирационных систем

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Специалисты Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» завершает модернизацию аспирационных систем.



Как отмечает пресс-служба компании, установка на сушильные барабаны дополнительных циклонов и трех рукавных фильтров значительно повысит надежность этого оборудования.



«Добавление второй ступени газоочистки и расширение фильтрующих мощностей снизило нагрузку на фильтры и создало необходимый резерв. Кроме того, значительно уменьшилась запыленность на рабочих местах», — рассказал директор отделения Дмитрий Виберг.



В компании «ФОРЭС» также сообщили об улучшении качества сырья на этом участке. В начале июля вместо прежнего кварцевого концентрата, который доставлялся из поселка Малышева, предприятие стало использовать природный песок более отдаленного Бочкарихинского месторождения. Будучи более крупным, он создает меньше пыли, а пониженная влажность позволяет тратить меньше электроэнергии на его просушку.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:21</span><br /><strong>Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» завершает модернизацию аспирационных систем</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Специалисты Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» завершает модернизацию аспирационных систем. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088753-asbestovskoe-otdelenie-kompanii-fores-zavershaet-modernizaciyu-aspiracionnyh-sistem.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: