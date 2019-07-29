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В Каменске-Уральском предпринимателя осудили к 160 часам обязательных работ за долги перед Пенсионным фондом

29 июль 2019 (17:00)

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. В Каменске-Уральском индивидуального предпринимателя осудили к 160 часам обязательных работ за неуплату восьми штрафов в пользу Пенсионного фонда на сумму 2,4 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

«Судебный пристав-исполнитель вручил мужчине постановления о направлении к месту отбытия обязательных работ, а также памятку, в которой указано, что уклонение от отбывания обязательных работ влечет наложение административного штрафа в размере от 150 до 300 тыс. руб. или административный арест до 15 суток», — говорится в сообщении.

Предприниматель был направлен разнорабочим в детский сад. В июле 2019 года должник отработал 160 часов обязательных работ.

После отбывания административного наказания он предоставил судебному приставу-исполнителю табеля учета отработанного времени и квитанции, подтверждающие погашение задолженности по штрафам в полном объеме.

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