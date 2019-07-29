В Академическом районе Екатеринбурга появилась Аллея финансистов

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Сегодня в Академическом районе Екатеринбурга состоялась торжественная церемония открытия Аллеи финансистов, приуроченная к 100-летию Минфина.«Осенью мы посадили ивы, которые сейчас красуются здесь. Они маленькие пока, конечно, но мы надеемся, что у них будут очень большие красивые купола, которые будут спасать людей в зной. И нам бы хотелось, чтобы это была не просто аллея, а место притяжения этого района и города в целом, чтобы здесь проводились всевозможные мероприятия по повышению финансовой грамотности», — отметила на церемонии заместитель губернатора, министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.В мероприятии приняли участие, в том числе, представители Регионального Центра финансовой грамотности и уральские финансисты, благодаря которым в Академическом районе появилась новая аллея: ранее они посадили здесь сто шаровидных ив, а сейчас, когда деревья прижились и озеленили микрорайон, было решено превратить это место в Аллею финансовых советов с табличками с советами о том, как правильно относиться к личным финансам.«Я хочу сказать слова глубокой благодарности финансистам нашей области. Такой талант, самоотверженность в работе, вера в свое дело не только подтягивают других, но и вдохновляют. Мы благодарны за ваше участие в заложении аллеи. Где Минфин — там преображение нашей жизни!», — сказал член совета директоров АО «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев.Кроме того, в рамках мероприятия для гостей и участников была проведена финансовая викторина, победители которой получили призы и подарки.В 2018 году в Свердловской области была принята программа повышения финансовой грамотности. Созданный на базе УрГЭУ Региональный центр финансовой грамотности стал ее оператором. В результате в области был проведен ряд мероприятий, участниками которого только среди школьников стали более 15 тыс. человек.