Двойная кредитная петля

Аналитики Банка России опасаются роста просроченной задолженности по ипотеке. В группе особого риска находятся заемщики, которые для выплаты первого взноса оформляют потребительские кредиты. В последнее время эта практика получила широкое распространение в большинстве российских регионов.«ЦБ отслеживает возможные схемы использования необеспеченных потребительских кредитов в качестве первоначального взноса по ипотеке. В связи с этим были запрошены данные из трех крупнейших бюро кредитных историй о числе ипотечных заемщиков либо их созаемщиков, которые за три месяца до получения ипотеки брали потребительский кредит на сумму более 100 тыс. руб.», — говорится в «Обзоре финансовой стабильности», который подготовил ЦБ.В первом кредитном бюро (регулятор не раскрывает название организаций — прим. ред.) доля таких заемщиков в последние годы выросла с 2,2 до 3,1%, во втором — с 2,6 до 3,9%, в третьем — с 2,1 до 3,9%.Результаты аналогичного исследования, которое провели аналитики РИА «Новости», оказались еще более тревожными. Согласно опросу, около 3,5-6% российских ипотечников с начала текущего года взяли ипотеку в течение квартала после получения потребкредита.Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов считает, что сложившаяся ситуация в долгосрочной перспективе может стать причиной роста просроченной задолженности.«На самом деле, эта проблема существует достаточно давно. Просто раньше это были, скорее, частные случаи. Сейчас явление становится массовым. Как можно давать ипотеку людям, которые не имеют средств для выплаты первого взноса? Банки серьезно рискуют. Ипотечные кредиты хороши своей надежностью. Если люди занимают на первый взнос, то это напоминает лотерею. Кому-то удается успешно выбраться из этой ситуации и сохранить квартиру, кому-то — нет», — рассказал Григорий Вахитов.По его словам, далеко не все заемщики осознают риски при использовании потребкредитов для получения жилищного кредита.«Если ставки по ипотеке в нашей стране относительно невысоки, то обслуживание потребкредитов может стоить до 20% годовых. Можно представить, какая финансовая нагрузка ложится на таких заемщиков», — сообщил аналитик.В Центробанке осознают, что сложившаяся ситуация является «ненормальной» для банковской системы РФ. В связи с этим регулятор разработал меры для борьбы с такой практикой использования потребкредитов.«Ограничению рисков использования необеспеченных потребительских кредитов в качестве первоначального взноса по ипотеке будет способствовать показатель долговой нагрузки физического лица, который станет обязательным для расчета кредитными организациями с 1 октября 2019 года», — говорится в исследовании регулятора.Иными словами, через несколько месяцев все российские банки будут оценивать возможность каждого заемщика обслуживать все существующие кредиты. Многие граждане после этого ограничения не смогут использовать потребкредиты для обслуживания ипотеки.Однако уже взятые ипотечные кредиты по такой схеме в долгосрочной перспективе могут стать сильным драйвером роста просроченной задолженности во всех российских регионах. В этой ситуации многие покупатели квартир рискуют остаться без своего жилья.Отметим, что на 1 июня 2019 года доля просроченной задолженности по ипотеке в Свердловской области составляет 4,7% (24 млрд из 511 млрд руб. общей задолженности). Из-за агрессивного роста ипотечного портфеля Среднего Урала в последние годы и практики использования потребкредитов уже в скором времени ситуация может кардинально ухудшиться.