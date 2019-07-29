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В Свердловской области количество мошеннических преступлений выросло на 44%

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. В Свердловской области в I полугодии 2019 года количество мошеннических преступлений выросло на 44%. В этом году их было зарегистрировано 2 тыс. 638, а в 2018 году — 1 тыс.831. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



«Одним из проблемных вопросов является борьба с проявлениями различных форм мошенничеств. Ежесуточно в области ставится на учет от 10 до 20 преступлений данного вида. С начала года рост таких преступлений составил 44,1%», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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