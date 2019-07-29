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В Челябинской области доля просроченной задолженности по кредитным снизилась до 14,5%

УрБК, Челябинск, 29.07.2019. В Челябинской области доля просроченной задолженности по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа составила 14,5%, снизившись за год на 3 п.п., сообщается в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден еще несколько лет назад, и в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация. При этом наиболее серьезные темпы сокращения просроченной задолженности демонстрирует сегмент кредитования с использованием кредитных карт. Прежде всего потому, что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе с помощью такого инструмента, как лимиты по картам, позволяющим кредиторам внимательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



Во II квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа составила 13,7%, снизившись за год на 3,3 п.п. (во II кв. 2018 года — 17%).



Самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам были зафиксированы в Москве (6,8%), Санкт-Петербурге (8,9%), Ханты-Мансийском АО (10,2%).



В свою очередь, наибольшие доли просрочки свыше 30 дней к общему объему кредитов по кредитным картам продемонстрировали Иркутская область (19,7%), Ставропольский (19%) и Алтайский край (18,3%).

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