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Четверо жителей Екатеринбурга осуждены за хищение запчастей к локомотиву на сумму на 2,8 млн рублей
29 июль 2019 (15:09)
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Четверо жителей Екатеринбурга осуждены за хищение двух колесно-моторных блоков и тягового двигателя от локомотива весом более 5 т на сумму на 2,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Двое из злоумышленников являлись действующими сотрудниками предприятия, занимающегося в Екатеринбурге сервисным обслуживанием локомотивов, третий пособник работал на предприятии ранее, четвертый — был фиктивно трудоустроен.
Один из них нашел покупателя и получил 1 тыс. долл. США авансом, второй заверил кладовщиков и грузчиков, что колесные пары необходимо вывезти в другой филиал якобы для ремонта. В подтверждение своих слов показал фиктивные накладные. Третий участник — бывший сотрудник предприятия: помог с местом будущего хранения колесных блоков и позаботился о трех грузовых автомобилях, на которых и вывезли похищенное.
Как только сотрудники предприятия поняли, что совершена кража, сообщили о ней в транспортную полицию.
В рамках следствия была проведена инвентаризация, в ходе которой обнаружилась нехватка и других деталей, которые были похищены с февраля по апрель 2017 года: фрикционные аппараты, краны машиниста, устройства блокировки тормоза и другие, некоторые из которых удалось изъять.
«Кроме того, следователи Управления на транспорте МВД России по УрФО установили, что в мае 2016 года заместитель начальника фиктивно трудоустроил на работу своего 26-летнего знакомого, с которым учился в университете, чтобы получать за него зарплату. На протяжении года, ровно до мая 2017, мужчина на работе не появлялся, зато получал зарплату и большую ее часть переводил своему «покровителю», — пояснил следователь по особо важным делам майор юстиции Евгений Кусайкин.
Общий ущерб от краж и мошенничества, который удалось доказать, составил 2 млн 822 тыс. руб. По окончании расследования уголовные дела следователями были переданы в суд, который постановил обвинительные приговоры.
Организатору краж и мошенничеств назначено 6 лет пребывания в колонии общего режима и штраф 400 тыс. руб., его коллеге — 200 тыс., их пособнику — 3,6 лет пребывания в колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. руб., четвертому участнику, фиктивно трудоустроенному, — 150 тыс. Приговоры вступили в законную силу.
Двое из злоумышленников являлись действующими сотрудниками предприятия, занимающегося в Екатеринбурге сервисным обслуживанием локомотивов, третий пособник работал на предприятии ранее, четвертый — был фиктивно трудоустроен.
Один из них нашел покупателя и получил 1 тыс. долл. США авансом, второй заверил кладовщиков и грузчиков, что колесные пары необходимо вывезти в другой филиал якобы для ремонта. В подтверждение своих слов показал фиктивные накладные. Третий участник — бывший сотрудник предприятия: помог с местом будущего хранения колесных блоков и позаботился о трех грузовых автомобилях, на которых и вывезли похищенное.
Как только сотрудники предприятия поняли, что совершена кража, сообщили о ней в транспортную полицию.
В рамках следствия была проведена инвентаризация, в ходе которой обнаружилась нехватка и других деталей, которые были похищены с февраля по апрель 2017 года: фрикционные аппараты, краны машиниста, устройства блокировки тормоза и другие, некоторые из которых удалось изъять.
«Кроме того, следователи Управления на транспорте МВД России по УрФО установили, что в мае 2016 года заместитель начальника фиктивно трудоустроил на работу своего 26-летнего знакомого, с которым учился в университете, чтобы получать за него зарплату. На протяжении года, ровно до мая 2017, мужчина на работе не появлялся, зато получал зарплату и большую ее часть переводил своему «покровителю», — пояснил следователь по особо важным делам майор юстиции Евгений Кусайкин.
Общий ущерб от краж и мошенничества, который удалось доказать, составил 2 млн 822 тыс. руб. По окончании расследования уголовные дела следователями были переданы в суд, который постановил обвинительные приговоры.
Организатору краж и мошенничеств назначено 6 лет пребывания в колонии общего режима и штраф 400 тыс. руб., его коллеге — 200 тыс., их пособнику — 3,6 лет пребывания в колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. руб., четвертому участнику, фиктивно трудоустроенному, — 150 тыс. Приговоры вступили в законную силу.
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