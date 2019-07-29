Новости дня

Четверо жителей Екатеринбурга осуждены за хищение запчастей к локомотиву на сумму на 2,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Четверо жителей Екатеринбурга осуждены за хищение двух колесно-моторных блоков и тягового двигателя от локомотива весом более 5 т на сумму на 2,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.



Двое из злоумышленников являлись действующими сотрудниками предприятия, занимающегося в Екатеринбурге сервисным обслуживанием локомотивов, третий пособник работал на предприятии ранее, четвертый — был фиктивно трудоустроен.



Один из них нашел покупателя и получил 1 тыс. долл. США авансом, второй заверил кладовщиков и грузчиков, что колесные пары необходимо вывезти в другой филиал якобы для ремонта. В подтверждение своих слов показал фиктивные накладные. Третий участник — бывший сотрудник предприятия: помог с местом будущего хранения колесных блоков и позаботился о трех грузовых автомобилях, на которых и вывезли похищенное.



Как только сотрудники предприятия поняли, что совершена кража, сообщили о ней в транспортную полицию.



В рамках следствия была проведена инвентаризация, в ходе которой обнаружилась нехватка и других деталей, которые были похищены с февраля по апрель 2017 года: фрикционные аппараты, краны машиниста, устройства блокировки тормоза и другие, некоторые из которых удалось изъять.



«Кроме того, следователи Управления на транспорте МВД России по УрФО установили, что в мае 2016 года заместитель начальника фиктивно трудоустроил на работу своего 26-летнего знакомого, с которым учился в университете, чтобы получать за него зарплату. На протяжении года, ровно до мая 2017, мужчина на работе не появлялся, зато получал зарплату и большую ее часть переводил своему «покровителю», — пояснил следователь по особо важным делам майор юстиции Евгений Кусайкин.



Общий ущерб от краж и мошенничества, который удалось доказать, составил 2 млн 822 тыс. руб. По окончании расследования уголовные дела следователями были переданы в суд, который постановил обвинительные приговоры.



Организатору краж и мошенничеств назначено 6 лет пребывания в колонии общего режима и штраф 400 тыс. руб., его коллеге — 200 тыс., их пособнику — 3,6 лет пребывания в колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. руб., четвертому участнику, фиктивно трудоустроенному, — 150 тыс. Приговоры вступили в законную силу.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:09</span><br /><strong>Четверо жителей Екатеринбурга осуждены за хищение запчастей к локомотиву на сумму на 2,8 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Четверо жителей Екатеринбурга осуждены за хищение двух колесно-моторных блоков и тягового двигателя от локомотива весом более 5 т на сумму на 2,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088745-chetvero-zhiteley-ekaterinburga-osuzhdeny-za-hischenie-zapchastey-k-lokomotiva-na-summu-na-28-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: