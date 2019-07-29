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Официальный курс доллара США вырос на 39 коп., евро — на 33 коп.

29 июль 2019 (14:48)

УрБК, Москва, 29.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 39 коп. до 63,52 руб., евро — на 33 коп. до 70,64 руб.

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