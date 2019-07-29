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В Свердловской области доходы бюджета от штрафов за нарушения ПДД составили 489,3 млн рублей
29 июль 2019 (14:35)
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Свердловская область с результатом 489,3 млн руб. заняла третью строчку рейтинга российских регионов по приросту доходов от штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2018 году. Больший прирост показали только Московская (2,13 млрд руб.) и Волгоградская (543,34 млн руб.) области. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Всего по итогам 2018 года доходы региональных бюджетов от штрафов за нарушение ПДД пополнились на 71,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2017 годом на 3,38% (на 2,33 млрд руб.), но не выйдя за рамки годовой инфляции (4,3%). При этом больше всего собрали штрафов Москва (14,75 млрд руб.), Московская область (5,37 млрд руб.) и Республика Татарстан (2,97 млрд руб.). Положительную динамику роста дохода бюджетов по данной статье показали 47 регионов, суммарно получив 6,1 млрд руб. В остальных 38 регионах доход снижался (в общей сложности на 3,77 млрд руб.).
Меньше всего доходов принесли штрафы за нарушение ПДД бюджетам Чукотского автономного округа — 8,83 млн руб., Ненецкого автономного округа — 18,17 млн руб. и Магаданской области — около 56 млн руб.
Всего по итогам 2018 года доходы региональных бюджетов от штрафов за нарушение ПДД пополнились на 71,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2017 годом на 3,38% (на 2,33 млрд руб.), но не выйдя за рамки годовой инфляции (4,3%). При этом больше всего собрали штрафов Москва (14,75 млрд руб.), Московская область (5,37 млрд руб.) и Республика Татарстан (2,97 млрд руб.). Положительную динамику роста дохода бюджетов по данной статье показали 47 регионов, суммарно получив 6,1 млрд руб. В остальных 38 регионах доход снижался (в общей сложности на 3,77 млрд руб.).
Меньше всего доходов принесли штрафы за нарушение ПДД бюджетам Чукотского автономного округа — 8,83 млн руб., Ненецкого автономного округа — 18,17 млн руб. и Магаданской области — около 56 млн руб.
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