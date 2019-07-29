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В Свердловской области доходы бюджета от штрафов за нарушения ПДД составили 489,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Свердловская область с результатом 489,3 млн руб. заняла третью строчку рейтинга российских регионов по приросту доходов от штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2018 году. Больший прирост показали только Московская (2,13 млрд руб.) и Волгоградская (543,34 млн руб.) области. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



Всего по итогам 2018 года доходы региональных бюджетов от штрафов за нарушение ПДД пополнились на 71,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2017 годом на 3,38% (на 2,33 млрд руб.), но не выйдя за рамки годовой инфляции (4,3%). При этом больше всего собрали штрафов Москва (14,75 млрд руб.), Московская область (5,37 млрд руб.) и Республика Татарстан (2,97 млрд руб.). Положительную динамику роста дохода бюджетов по данной статье показали 47 регионов, суммарно получив 6,1 млрд руб. В остальных 38 регионах доход снижался (в общей сложности на 3,77 млрд руб.).



Меньше всего доходов принесли штрафы за нарушение ПДД бюджетам Чукотского автономного округа — 8,83 млн руб., Ненецкого автономного округа — 18,17 млн руб. и Магаданской области — около 56 млн руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:35</span><br /><strong>В Свердловской области доходы бюджета от штрафов за нарушения ПДД составили 489,3 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Свердловская область с результатом 489,3 млн руб. заняла третью строчку рейтинга российских регионов по приросту доходов от штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2018 году. Больший прирост показали только Московская (2,13 млрд руб.) и Волгоградская (543,34 млн руб.) области. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088743-v-sverdlovskoy-oblasti-dohody-byudzheta-ot-shtrafov-za-narusheniya-pdd-sostavili-4893-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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