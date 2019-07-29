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В Свердловской области доля просроченной задолженности по кредитным картам во II квартале 2019 года снизилась на 2,3 п.п.

29 июль 2019 (13:51)

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. В Свердловской области доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней во II квартале 2019 года снизилась на 2,3 п.п. до 13%. Об этом сообщается в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В России доля просроченных кредитов сократилась на 3,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,7%.

«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден еще несколько лет назад, и в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация. При этом наиболее серьезные темпы сокращения просроченной задолженности демонстрирует сегмент кредитования с использованием кредитных карт. Прежде всего потому, что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе с помощью такого инструмента, как лимиты по картам, позволяющим кредиторам внимательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Во II квартале 2019 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам были зафиксированы в Москве (6,8%), Санкт-Петербурге (8,9%), Ханты-Мансийском АО (10,2%).

В свою очередь, наибольшие доли просрочки свыше 30 дней к общему объему кредитов по кредитным картам продемонстрировали Иркутская область (19,7%), Ставропольский (19,0%) и Алтайский (18,3%).

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