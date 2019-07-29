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Заместителем прокурора Свердловской области назначен Андрей Оборок

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Андрей Оборок назначен на должность заместителя прокурора Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



«В соответствии с приказом прокурора Свердловской области о распределении обязанностей между руководителями прокуратуры Свердловской области, на Андрея Николаевича возложены вопросы надзора за законностью исполнения уголовных наказаний, вопросы экстрадиции, отдела по рассмотрению писем и приему граждан, отдела общего и особого делопроизводства и ряд иных», — говорится в сообщении.



Андрей Оборок родился в 1974 году в Шадринске Курганской области. В 1996 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. В 1995 году начал прохождение службы в органах прокуратуры с должности помощника следователя, а затем следователя Шадринского межрайонного прокурора Курганской области. С 1995 года начал службу в местных органах прокуратуры. 2006 году занял пост прокурора Кургана. В 2015 году стал начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области. Начиная с 22 марта 2017 года, занимал должность заместителя прокурора Челябинской области.



Андрей Оборок имеет ведомственные награды: нагрудный знак «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», медаль Руденко. Классный чин — старший советник юстиции.

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