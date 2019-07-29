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В России корпоративные продажи автомобилей выросли на 6%

УрБК, Москва, 29.07.2019. В России по итогам пяти месяцев текущего года юридическим лицам было продано 85,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% выше результата аналогичного периода прошлого года. Таким образом, тенденция роста корпоративных продаж на российском авторынке сохраняется уже четвертый год подряд. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Эксперты агентства отмечают, что на долю продаж для юридических лиц приходится 14,4% от всего объема рынка новых машин, то есть каждый седьмой реализованный автомобиль.



При этом по объему продаж лидирует отечественная LADA (11,5 тыс. проданных в январе-мае автомобилей — на 13% больше, чем год назад). Далее идут Toyota (8 тыс. шт. — на 13% больше, чем год назад), KIA (7,8 тыс. шт. — на 2% меньше, чем в 2018 году). В пятерку лидеров также попали Volkswagen (7,6 тыс. шт. — больше на 14%) и Skoda (6,9 тыс. шт. — больше на 34%).



Наиболее популярной корпоративной моделью по результатам пяти месяцев стала LADA Largus (4,9 тыс. экземпляров — на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года). А вот прошлогодний лидер, Volkswagen Polo, опустился на второе место с результатом 4,6 тыс. единиц (больше на 34%). Далее следуют Toyota Camry (3,9 тыс. шт., больше на 50%), Hyundai Solaris (3,1 тыс. шт., меньше на 13%), Skoda Rapid (2,8 тыс. шт., больше на 42%).

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