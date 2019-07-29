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Двоих жителей Арамили будут судить за разбойное нападение на центр микрозаймов в Асбесте

29 июль 2019 (12:22)

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Двое жителей Арамили обвиняются в разбойном нападении на микрофинансовую организацию (МФО) в Асбесте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 6 июня 2019 года они прибыли в Асбест, вооружились ножом, зашли в помещение офиса центра микрозаймов, где напали на менеджера. Злоумышленники похитили денежные средства в сумме свыше 27 тыс. руб. Далее, перемотав кисти рук менеджера скотчем, они скрылись с похищенными деньгами с места совершения преступления на автомобиле.

Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия» предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 10 лет.

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