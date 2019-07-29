Новости дня
Двоих жителей Арамили будут судить за разбойное нападение на центр микрозаймов в Асбесте
29 июль 2019 (12:22)
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Двое жителей Арамили обвиняются в разбойном нападении на микрофинансовую организацию (МФО) в Асбесте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, 6 июня 2019 года они прибыли в Асбест, вооружились ножом, зашли в помещение офиса центра микрозаймов, где напали на менеджера. Злоумышленники похитили денежные средства в сумме свыше 27 тыс. руб. Далее, перемотав кисти рук менеджера скотчем, они скрылись с похищенными деньгами с места совершения преступления на автомобиле.
Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд для рассмотрения по существу.
Санкция части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия» предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 10 лет.
По версии следствия, 6 июня 2019 года они прибыли в Асбест, вооружились ножом, зашли в помещение офиса центра микрозаймов, где напали на менеджера. Злоумышленники похитили денежные средства в сумме свыше 27 тыс. руб. Далее, перемотав кисти рук менеджера скотчем, они скрылись с похищенными деньгами с места совершения преступления на автомобиле.
Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд для рассмотрения по существу.
Санкция части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия» предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 10 лет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области заржали подозреваемых в разбойном нападении на центр микрозаймов
- Двое екатеринбуржцев обвиняются в грабежах и разбойных нападениях на водителей грузовиков
- В Екатеринбурге грабитель пунктов микрозаймов приговорен к 12 годам колонии
- В Екатеринбурге разыскивается налетчик на пункт микрозаймов «Деньги сразу»
- В Кировграде неизвестные похитили с территории частного предприятия медный лом и грузовик стоимостью 2,6 млн рублей