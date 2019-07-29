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Объем выполненных строительных работ в Свердловской области сократился на 4,4%

29 июль 2019 (12:02)

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в I полугодии 2019 года составил 84 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,4% ниже уровня января-июня 2018 года. Об этом сообщает региональное министерство экономики со ссылкой на Свердловскстат.

Напомним, что в I полугодии на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 704 тыс. кв. м. жилья. Это на 8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

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