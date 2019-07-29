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Порядка 60% россиян не готовы оформить электронные паспорта
29 июль 2019 (11:15)
УрБК, Москва, 29.07.2019. Оформить электронный паспорт не готовы 59% россиян, при этом 85% знакомы с предложением ввести электронные паспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Ненадежным такой вид документа считают 22% россиян. Еще 8% опасаются возможных сбоев в системе и базе данных. Не воспринимают новый формат документа из-за рисков возможной утечки данных и потери самого паспорта 4% опрошенных. Также 3% россиян считают, что не все и не везде смогут пользоваться таким документом.
Согласно исследованию, только 31% россиян хотели бы иметь электронный паспорт. Чаще всего об этом заявляли мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%). Одним из главных достоинств электронного паспорта 11% респондентов назвали его универсальность — в одном документе содержатся все данные. По 8% отпрошенных отметили долговечность документа, низкие риски потери и компактность, 7% — практичность.
Среди наиболее полезных функций электронного паспорта респонденты назвали возможность его использования в качестве банковской карты (оплата услуг, получение зарплаты/пенсии/пособий и других начислений) — 71% опрошенных, функцию хранения нескольких документов одновременно (паспорт, полис, ИНН, водительские права, трудовая книжка и другое) — 69%, а также подпись и отправку документов в государственный орган/учреждение без его посещения — 68% и голосование на выборах — 62%.
«Наименее полезные функции электронного паспорта, по мнению россиян: открытие ИП/ООО (47%); заключение договоров с организациями в электронном виде (52%) и нотариальное заверение электронных документов на карте (53%)», — отметили во ВЦИОМ.
Всероссийский опрос был проведен 25 июля, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
Ненадежным такой вид документа считают 22% россиян. Еще 8% опасаются возможных сбоев в системе и базе данных. Не воспринимают новый формат документа из-за рисков возможной утечки данных и потери самого паспорта 4% опрошенных. Также 3% россиян считают, что не все и не везде смогут пользоваться таким документом.
Согласно исследованию, только 31% россиян хотели бы иметь электронный паспорт. Чаще всего об этом заявляли мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%). Одним из главных достоинств электронного паспорта 11% респондентов назвали его универсальность — в одном документе содержатся все данные. По 8% отпрошенных отметили долговечность документа, низкие риски потери и компактность, 7% — практичность.
Среди наиболее полезных функций электронного паспорта респонденты назвали возможность его использования в качестве банковской карты (оплата услуг, получение зарплаты/пенсии/пособий и других начислений) — 71% опрошенных, функцию хранения нескольких документов одновременно (паспорт, полис, ИНН, водительские права, трудовая книжка и другое) — 69%, а также подпись и отправку документов в государственный орган/учреждение без его посещения — 68% и голосование на выборах — 62%.
«Наименее полезные функции электронного паспорта, по мнению россиян: открытие ИП/ООО (47%); заключение договоров с организациями в электронном виде (52%) и нотариальное заверение электронных документов на карте (53%)», — отметили во ВЦИОМ.
Всероссийский опрос был проведен 25 июля, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
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