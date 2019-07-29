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На ММК начала свою работу межзаводская школа по обмену опытом специалистов коксохимического производства

УрБК, Магнитогорск, 29.07.2019. Сегодня в Магнитогорске начинает свою работу межзаводская школа по обмену производственным опытом специалистов коксохимического производства металлургических предприятий страны. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Коксохимическое производство ПАО «ММК» принимает делегации из девяти российских коксохимических производств — ПАО «Северсталь», ПАО «Новолипецкий МК», ОАО «Алтай-Кокс», АО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский МК», АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский МК», ПАО «Кокс», ООО «Мечел-Кокс», АО «Уральская Сталь», ОАО «Губахинский кокс». В нынешней межзаводской школе принимает участие 41 специалист.



В программе работы школы по традиции запланированы доклады-презентации, дискуссии, выступления о совершенствовании технологий коксохимического производства, посещение производственных участков коксохимического производства ПАО «ММК». Участники обсудят интересующие темы, обменяются мнениями.



Не планируется отступать и от еще одной традиции проведения межзаводских школ в Магнитке — посещения социальных объектов ММК. Участники школы совершат экскурсию в горнолыжный центр «Абзаково».



Межзаводские школы по обмену производственным опытом проводятся при поддержке корпорации «Чермет» с 2000 года. Ежеквартально специалисты ведущих металлургических комбинатов страны встречаются для обмена производственным опытом по той или иной тематике.



«Участники школы работают на трех комбинатах по два дня на каждом из них в течение 10 дней с учетом переездов. Последовательное единовременное сопоставление положения дел на аналогичных производствах очень полезно — участие в работе школы повышает эрудицию специалистов, расширяет их кругозор», — говорится в сообщении.

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