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В Челябинске пассажира сняли с самолета за курение на борту

УрБК, Челябинск, 29.07.2019. Пассажира рейса Челябинск — Москва сняли с самолета из-за курения на борту. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральского ГУ МВД России на транспорте.



«26 июля в линейный отдел полиции в аэропорту города Челябинска поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна требуется наряд полиции», — говорится в сообщении.



Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что один из пассажиров покурил электронную сигарету, содержащую никотин, в туалетной комнате самолета, вследствие чего сработали датчики задымления. Командир воздушного судна принял решение отказать нарушителю в дальнейшем перелете.



Мужчина был доставлен в дежурную часть транспортной полиции, где на него был составлен административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

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