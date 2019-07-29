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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

29 июль 2019 (09:26)

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Синоптики объявили в Свердловской области штормовое предупреждение на 28-29 июля.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, в эти дни ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/сек.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении.

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