Новости дня

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Синоптики объявили в Свердловской области штормовое предупреждение на 28-29 июля.



Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, в эти дни ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/сек.



«В связи с неблагоприятными погодными явлениями ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:26</span><br /><strong>В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Синоптики объявили в Свердловской области штормовое предупреждение на 28-29 июля. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088728-v-sverdlovskoy-oblasti-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: