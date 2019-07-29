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В июне 2019 года продажи лекарств в российских аптеках сократились на 4,7%





Продажи аптек в июне падают второй год подряд, но в 2018 году сокращение составило только 1,9% в натуральном выражении и 1,8% в денежном. В июне 2017 года объем реализации лекарств в аптеках вырос на 4,9%, до 412,9 млн упаковок, а в денежном выражении — на 7,8%, до 77 млрд руб.,



В целом по итогам полугодия 2019 года коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года. Так, в натуральном выражении падение составило 3,9% — с 2,615 млрд упаковок за аналогичный период 2018 года до 2,514 млрд упаковок, следует из отчета DSM Group.



В денежном выражении продажи за шесть месяцев выросли на 0,6%, до 489,7 млрд руб. За первые шесть месяцев 2018 года продажи аптек выросли на 4,5%, до 2,6 млрд упаковок, за аналогичный период 2017 года — на 6,3%, до 2,503 млрд упаковок, 2016 года — на 0,5%, до 2,355 млрд упаковок. УрБК, Москва, 29.07.2019. В июне 2019 года продажи лекарств в аптеках сократились по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 4,7%, до 386,6 млн упаковок. В денежном выражении падение составило 2,4%, до 73,9 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет DSM Group.Продажи аптек в июне падают второй год подряд, но в 2018 году сокращение составило только 1,9% в натуральном выражении и 1,8% в денежном. В июне 2017 года объем реализации лекарств в аптеках вырос на 4,9%, до 412,9 млн упаковок, а в денежном выражении — на 7,8%, до 77 млрд руб., уточнили в DSM Group.В целом по итогам полугодия 2019 года коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года. Так, в натуральном выражении падение составило 3,9% — с 2,615 млрд упаковок за аналогичный период 2018 года до 2,514 млрд упаковок, следует из отчета DSM Group.В денежном выражении продажи за шесть месяцев выросли на 0,6%, до 489,7 млрд руб. За первые шесть месяцев 2018 года продажи аптек выросли на 4,5%, до 2,6 млрд упаковок, за аналогичный период 2017 года — на 6,3%, до 2,503 млрд упаковок, 2016 года — на 0,5%, до 2,355 млрд упаковок.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:05</span><br /><strong>В июне 2019 года продажи лекарств в российских аптеках сократились на 4,7%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 29.07.2019. В июне 2019 года продажи лекарств в аптеках сократились по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 4,7%, до 386,6 млн упаковок. В денежном выражении падение составило 2,4%, до 73,9 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет DSM Group. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088727-v-iyune-2019-goda-prodazhi-lekarstv-v-rossiyskih-aptekah-sokratilis-na-47.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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