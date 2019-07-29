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В июне 2019 года продажи лекарств в российских аптеках сократились на 4,7%
29 июль 2019 (09:05)
УрБК, Москва, 29.07.2019. В июне 2019 года продажи лекарств в аптеках сократились по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 4,7%, до 386,6 млн упаковок. В денежном выражении падение составило 2,4%, до 73,9 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет DSM Group.
Продажи аптек в июне падают второй год подряд, но в 2018 году сокращение составило только 1,9% в натуральном выражении и 1,8% в денежном. В июне 2017 года объем реализации лекарств в аптеках вырос на 4,9%, до 412,9 млн упаковок, а в денежном выражении — на 7,8%, до 77 млрд руб., уточнили в DSM Group.
В целом по итогам полугодия 2019 года коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года. Так, в натуральном выражении падение составило 3,9% — с 2,615 млрд упаковок за аналогичный период 2018 года до 2,514 млрд упаковок, следует из отчета DSM Group.
В денежном выражении продажи за шесть месяцев выросли на 0,6%, до 489,7 млрд руб. За первые шесть месяцев 2018 года продажи аптек выросли на 4,5%, до 2,6 млрд упаковок, за аналогичный период 2017 года — на 6,3%, до 2,503 млрд упаковок, 2016 года — на 0,5%, до 2,355 млрд упаковок.
Продажи аптек в июне падают второй год подряд, но в 2018 году сокращение составило только 1,9% в натуральном выражении и 1,8% в денежном. В июне 2017 года объем реализации лекарств в аптеках вырос на 4,9%, до 412,9 млн упаковок, а в денежном выражении — на 7,8%, до 77 млрд руб., уточнили в DSM Group.
В целом по итогам полугодия 2019 года коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года. Так, в натуральном выражении падение составило 3,9% — с 2,615 млрд упаковок за аналогичный период 2018 года до 2,514 млрд упаковок, следует из отчета DSM Group.
В денежном выражении продажи за шесть месяцев выросли на 0,6%, до 489,7 млрд руб. За первые шесть месяцев 2018 года продажи аптек выросли на 4,5%, до 2,6 млрд упаковок, за аналогичный период 2017 года — на 6,3%, до 2,503 млрд упаковок, 2016 года — на 0,5%, до 2,355 млрд упаковок.
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