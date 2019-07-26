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Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

26 июль 2019 (18:02)

Совет директоров Банка России снизил ставку рефинансирования на 25 б.п., до 7,25%. Решение опубликовано на сайте регулятора.

«Продолжается замедление инфляции. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России. Слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски на краткосрочном горизонте. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года», — говорится в сообщении.

Следующее заседание cовета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 6 сентября 2019 года.

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