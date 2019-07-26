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В Екатеринбурге проектная компания задолжала своим сотрудникам зарплату на сумму свыше 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2019. В Екатеринбурге на ООО «ПСК «Доминанта» с июня по июль 2019 года образовалась задолженность по оплате труда перед 40 работниками в размере более 1,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Прокуратура организовала заслушивание руководителя ООО «ПСК «Доминанта» с целью побуждения к погашению задолженности по выплате заработной платы перед работниками», — говорится в сообщении.



Определением Арбитражного суда Свердловской области в мае 2019 года в отношении предприятия введена процедура наблюдения. После вмешательства прокуратуры работодатель в полном объеме погасил задолженность.

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