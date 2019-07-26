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СП: Создать эффективную пенсионную систему пока не удалось

УрБК, Москва, 26.07.2019. Несмотря на принимаемые государством меры, создать эффективную пенсионную систему пока не удалось. Реализуемая с 2013 года стратегия долгосрочного развития пенсионной системы никак не повлияла на уровень пенсионного обеспечения граждан. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ со ссылкой на аудитора Светлану Орлову.



«За шесть лет ее реализации коэффициент замещения не превысил 35%. Чтобы достичь 40%, средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера в 2024 году должен составлять не менее 24 тыс. руб. Для этого, начиная с 2022 года, страховые пенсии неработающих пенсионеров необходимо увеличивать в два раза выше уровня инфляции», — подчеркнула аудитор.



По мнению Светланы Орловой, применяемая с 2015 года новая формула расчета страховой пенсии не стимулирует граждан работать дольше.



«По сути, пенсионный балл — это соотношение уплаченных за будущего пенсионера страховых взносов к максимально возможному объему, который может быть за него уплачен с учетом установленного ограничения облагаемой базы. Таким образом, чем ниже заработная плата, тем меньше у работника пенсионных баллов. При этом граждане с высокими зарплатами также ничего не выигрывают, так как выплачиваемые ими страховые взносы ограничены предельной величиной облагаемой базы», — пояснила аудитор.



Не достигнут ожидаемый эффект и от отмены индексации пенсий работающим пенсионерам.



«В ближайшие годы объем трансферта на выплату страховых пенсий хоть и будет снижаться, зависимость Пенсионного фонда от федерального бюджета все равно сохранится. Трансферт на выплату страховых пенсий из федерального бюджета в ПФР в 2020 году составит почти 2 трлн рублей. Одним из решений данной проблемы может стать совершенствование тарифной политики», — сказала аудитор.



По ее словам, в связи с введением моратория граждане сейчас не имеют возможности реализовать право выбрать способ формирования будущей пенсии путем увеличения ее накопительной составляющей. Реально увеличить пенсионные накопления сейчас можно только за счет их инвестирования.



В заключение Светлана Орлова подчеркнула, что решение проблем пенсионной системы требует комплексного подхода. При этом любые изменения в первую очередь должны быть направлены на создание эффективного механизма, гарантирующего гражданам достойный уровень пенсий.

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