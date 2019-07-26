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В Туринске директора автошколы «Регион» привлекли к административной ответственности за нарушение транспортной безопасности
26 июль 2019 (16:50)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2019. В Туринском районе Свердловской области директора автошколы ООО «Регион» привлекли к административной ответственности за нарушение транспортной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Он не обеспечил своевременное проведение технического обслуживания Daewoo Nexia, Hyundai Accent, Lada Kalina, Lada-211440, которые использовались для обучения водителей.
Кроме того, директор автошколы не проводил мероприятия по совершенствованию водителями транспортных средств, навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
«У четверых водителей автошколы отсутствовало медицинское заключение о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Обязательные предварительные медицинские осмотры водителей транспортных средств перед выпуском их на линию не проводились», — говорится в сообщении.
Прокурор района возбудил административное дело по части 6 статьи 12.31.1 КоАП РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом» в отношении директора автошколы ООО «Регион». В связи с выявленными нарушениями Уральское управление Ространснадзора оштрафовало его на 10 тыс. руб.
Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу.
Он не обеспечил своевременное проведение технического обслуживания Daewoo Nexia, Hyundai Accent, Lada Kalina, Lada-211440, которые использовались для обучения водителей.
Кроме того, директор автошколы не проводил мероприятия по совершенствованию водителями транспортных средств, навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
«У четверых водителей автошколы отсутствовало медицинское заключение о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Обязательные предварительные медицинские осмотры водителей транспортных средств перед выпуском их на линию не проводились», — говорится в сообщении.
Прокурор района возбудил административное дело по части 6 статьи 12.31.1 КоАП РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом» в отношении директора автошколы ООО «Регион». В связи с выявленными нарушениями Уральское управление Ространснадзора оштрафовало его на 10 тыс. руб.
Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу.
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