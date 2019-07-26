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Челябинское УФАС оштрафовало 20 автопредприятий на 8,6 млн рублей за завышение цен на проезд

26 июль 2019 (16:07)

УрБК, Челябинск, 26.07.2019. В Челябинске оштрафовали 20 автопредприятий на общую сумму 8,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.

24 перевозчика заключили соглашение и подняли цену за проезд в маршрутных такси до 25 руб. При этом ни у кого из них, за исключением ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие», не было свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

Самые большие штрафы достались ООО «Гранд» — 1,6 млн руб. и ООО «Кумир-Автолайн2» — 1,3 млн руб.

Двое из привлеченных юридических лиц — ООО «Челябинское такси» и ООО «Консул» — уведомили Челябинское УФАС России о планируемом понижении стоимости проезда до 23 руб.

Решение по делу и вынесенные постановления обжалуются в Арбитражном суде Челябинской области.

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