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В Екатеринбурге горит оздоровительный комплекс «Чапаевские бани»
26 июль 2019 (15:45)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2019. В Екатеринбурге горят «Чапаевские бани». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о пожаре по адресу ул. МОПРа, 1 поступило в 14.39 по местному времени. На территории оздоровительного комплекса горит одна из бань, есть угроза распространения огня на рядом стоящие строения.
«Пожарные принимают все меры к локализации огня. Информации о пострадавших не поступало. На месте пожара работает пять единиц пожарной техники, к месту возгорания следуют дополнительные силы и средства», — говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре по адресу ул. МОПРа, 1 поступило в 14.39 по местному времени. На территории оздоровительного комплекса горит одна из бань, есть угроза распространения огня на рядом стоящие строения.
«Пожарные принимают все меры к локализации огня. Информации о пострадавших не поступало. На месте пожара работает пять единиц пожарной техники, к месту возгорания следуют дополнительные силы и средства», — говорится в сообщении.
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