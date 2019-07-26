Новости дня

В Екатеринбурге горит оздоровительный комплекс «Чапаевские бани»

26 июль 2019 (15:45)

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2019. В Екатеринбурге горят «Чапаевские бани». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре по адресу ул. МОПРа, 1 поступило в 14.39 по местному времени. На территории оздоровительного комплекса горит одна из бань, есть угроза распространения огня на рядом стоящие строения.

«Пожарные принимают все меры к локализации огня. Информации о пострадавших не поступало. На месте пожара работает пять единиц пожарной техники, к месту возгорания следуют дополнительные силы и средства», — говорится в сообщении.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: