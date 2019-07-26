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Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро вырос на 1 коп.
26 июль 2019 (15:27)
УрБК, Москва, 26.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июля 2019 года. Курс долл. США снизился на 3,01 коп. до 63,12 руб., евро вырос на 1,70 коп. до 70,31 руб.
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