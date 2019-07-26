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Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7% из-за повышения НДС на пальмовое масло

В России в ближайшие полгода из-за повышения НДС на пальмовое масло кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Московскую торгово-промышленную палату (МТПП).



Замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова сообщила, что изделия подорожают на 5-7%, в зависимости от категории продукции. Так как на сегодняшний день растительные жиры самые дешевые, заменить их на аналоги невозможно.



«Из-за роста НДС стоимость сырья может вырасти до 10% в зависимости от содержания в нем пальмового масла», — рассказала исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.



Как отмечает издание, в пресс-службе ФАС России пояснили, что рынки конечной продукции, произведенной с использованием пальмового масла, являются в основном высококонкурентными. Ценообразование идет под влиянием спроса и предложения. Изменение себестоимости изготовления продукции — не решающий фактор. В большей степени он сказывается на прибыли производителей. При этом себестоимость продукции из-за роста затрат будет увеличиваться пропорционально доле сырья в ее структуре.

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