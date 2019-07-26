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В Каменске-Уральском изъяли из оборота партию нелегальной табачной продукции

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2019. В Каменске-Уральском сотрудники Роспотребнадзора изъяли 475 пачек немаркированных табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«Основанием для проверки табачной лавки сотрудниками Роспотребнадзора послужила жалоба неравнодушного гражданина о продаже в лавке немаркированной продукции. В ходе осмотра было изъято 475 пачек табачных изделий, кроме того, на продукцию отсутствовали товарно-сопроводительные накладные», — говорится в сообщении.



Индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 10 тыс. руб. Партия конфискована и передана для дальнейшего уничтожения в ТУ «Росимущество».

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