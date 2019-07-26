Новости дня
По требованию прокуратуры «Электромаш» произвел замену комплектующих челябинскому заводу «Полет»
26 июль 2019 (13:59)
УрБК, Челябинск, 26.07.2019. По требованию военной прокуратуры Челябинского гарнизона ООО «НПП «Электромаш» произвело замену некачественных комплектующих на сумму 21,2 млн руб. оборонному АО «Челябинский радиозавод «Полет». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Военная прокуратура Челябинского гарнизона провела проверку исполнения требований законодательства при реализации государственного контракта на производство продукции военного назначения для нужд Министерства обороны РФ. По материалам военных прокуроров возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», — говорится в сообщении.
В результате «Электромаш» заменил некачественную продукцию, поставленную по госконтракту.
«По требованию военного прокурора Челябинского гарнизона произведена замена контрафактных комплектующих на детали надлежащего качества на сумму 21,2 млн руб.», — уточняет пресс-служба.
«Военная прокуратура Челябинского гарнизона провела проверку исполнения требований законодательства при реализации государственного контракта на производство продукции военного назначения для нужд Министерства обороны РФ. По материалам военных прокуроров возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», — говорится в сообщении.
В результате «Электромаш» заменил некачественную продукцию, поставленную по госконтракту.
«По требованию военного прокурора Челябинского гарнизона произведена замена контрафактных комплектующих на детали надлежащего качества на сумму 21,2 млн руб.», — уточняет пресс-служба.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинске возбудили уголовное дело о хищении средств у пайщиков потребительского кооператива «Семейная копилка»
- Возбуждено уголовное дело по факту хищения 25 млн руб. при реконструкции Уральского учебного центра МЧС России
- В Екатеринбурге компания «Экострой» вместо рекультивации земель похитила скальный грунт на 11 млн рублей
- ГУ ЖКХ в Екатеринбурге задерживало зарплату работникам на общую сумму более 37 млн рублей
- Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Нижнетагильском военном лесничестве на сумму 840 млн рублей