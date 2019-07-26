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По требованию прокуратуры «Электромаш» произвел замену комплектующих челябинскому заводу «Полет»

УрБК, Челябинск, 26.07.2019. По требованию военной прокуратуры Челябинского гарнизона ООО «НПП «Электромаш» произвело замену некачественных комплектующих на сумму 21,2 млн руб. оборонному АО «Челябинский радиозавод «Полет». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



«Военная прокуратура Челябинского гарнизона провела проверку исполнения требований законодательства при реализации государственного контракта на производство продукции военного назначения для нужд Министерства обороны РФ. По материалам военных прокуроров возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», — говорится в сообщении.



В результате «Электромаш» заменил некачественную продукцию, поставленную по госконтракту.



«По требованию военного прокурора Челябинского гарнизона произведена замена контрафактных комплектующих на детали надлежащего качества на сумму 21,2 млн руб.», — уточняет пресс-служба.

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