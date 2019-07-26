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Группа ЧТПЗ и «Металлоинвест» обсудили поставки листового проката на координационном совете
26 июль 2019 (13:32)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2019. Группа ЧТПЗ и компания «Металлоинвест» провели координационный совет на Уральской Стали (входит в компанию «Металлоинвест»). В рамках рабочего совещания руководители и специалисты компаний обсудили вопросы ценообразования, качества и сроков поставок листового проката для производства труб большого диаметра (ТБД) на Челябинском трубопрокатном заводе (входит в Группу ЧТПЗ). Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уральская Сталь является одним из стратегических поставщиков листового проката в адрес Группы ЧТПЗ. По итогам 2018 года предприятие отгрузило партнерам 270 тыс. т металлопродукции. Только за I полугодие 2019 года объем поставок превысил 220 тыс. т.
«Металлоинвест стремится развивать долгосрочное стратегическое партнерство с ключевыми потребителями и совместно определять пути совершенствования характеристик продукции. По итогам 2019 года прогнозируется рекордный объем поставок штрипса Группе ЧТПЗ, что является подтверждением эффективности нашего взаимодействия», — отметил первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев.
«Группа ЧТПЗ принимает участие в крупнейших международных проектах по строительству магистральных трубопроводов, а также поставляет российским нефтегазовым компаниям продукцию для ремонтных нужд. Проведение координационных советов с ведущими производителями стального листа является залогом успешного сотрудничества в части соблюдения сроков поставок и обеспечения высокого качества продукции для конечных потребителей», — сообщил заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин.
«Мы имеем многолетний успешный опыт сотрудничества с Группой ЧТПЗ. Координационные советы позволяют оперативно анализировать проделанную работу и решать комплекс вопросов с ключевыми партнерами», — рассказал и.о. главного инженера Уральской Стали Алексей Просяник.
Стороны обсудили текущие поставки листового проката для производства ТБД, а также перспективные потребности трубной компании в новых видах продукции Уральской Стали для изготовления штампосварных деталей трубопроводов на заводе «ЭТЕРНО» (входит в Группу ЧТПЗ).
В рамках встречи представители Металлоинвеста и Группы ЧТПЗ наметили дальнейшие шаги взаимодействия по повышению качества выпускаемой продукции, отметив положительное влияние модернизации оборудования в листопрокатном и электросталеплавильном цехах Уральской Стали.
Кроме того, представители компаний посетили электросталеплавильный и листопрокатный цеха Уральской Стали. Очередной координационный совет запланирован осенью 2019 года на ЧТПЗ.
Уральская Сталь является одним из стратегических поставщиков листового проката в адрес Группы ЧТПЗ. По итогам 2018 года предприятие отгрузило партнерам 270 тыс. т металлопродукции. Только за I полугодие 2019 года объем поставок превысил 220 тыс. т.
«Металлоинвест стремится развивать долгосрочное стратегическое партнерство с ключевыми потребителями и совместно определять пути совершенствования характеристик продукции. По итогам 2019 года прогнозируется рекордный объем поставок штрипса Группе ЧТПЗ, что является подтверждением эффективности нашего взаимодействия», — отметил первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев.
«Группа ЧТПЗ принимает участие в крупнейших международных проектах по строительству магистральных трубопроводов, а также поставляет российским нефтегазовым компаниям продукцию для ремонтных нужд. Проведение координационных советов с ведущими производителями стального листа является залогом успешного сотрудничества в части соблюдения сроков поставок и обеспечения высокого качества продукции для конечных потребителей», — сообщил заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин.
«Мы имеем многолетний успешный опыт сотрудничества с Группой ЧТПЗ. Координационные советы позволяют оперативно анализировать проделанную работу и решать комплекс вопросов с ключевыми партнерами», — рассказал и.о. главного инженера Уральской Стали Алексей Просяник.
Стороны обсудили текущие поставки листового проката для производства ТБД, а также перспективные потребности трубной компании в новых видах продукции Уральской Стали для изготовления штампосварных деталей трубопроводов на заводе «ЭТЕРНО» (входит в Группу ЧТПЗ).
В рамках встречи представители Металлоинвеста и Группы ЧТПЗ наметили дальнейшие шаги взаимодействия по повышению качества выпускаемой продукции, отметив положительное влияние модернизации оборудования в листопрокатном и электросталеплавильном цехах Уральской Стали.
Кроме того, представители компаний посетили электросталеплавильный и листопрокатный цеха Уральской Стали. Очередной координационный совет запланирован осенью 2019 года на ЧТПЗ.
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