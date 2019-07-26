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Студент из Турции пытался провезти через Кольцовскую таможню целый чемодан нижнего белья
26 июль 2019 (12:46)
УрБК, Челябинск, 26.07.2019. Студент из Турции пытался провезти через Кольцовскую таможню целый чемодан женского нижнего белья. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Чемодан пассажира авиарейса Екатеринбург — Анталья был наполнен нижним бельем. В пяти пакетах было около сотни бюстгальтеров разного размера. Таможенникам молодой человек рассказал, что везет подарки маме, сестре и девушке.
«Туристы часто везут подарки многочисленным родственникам. Мы прежде всего сопоставляем количество. К тому же здесь представлена вся линейка размеров от 0 до 6. Исходя из этого, нами было принято решение, что этот товар не является товаром для личного пользования, а значит, подлежит обязательному декларированию», — рассказал начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.
По данному факту проводится административное расследование. Молодому человеку грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара.
Чемодан пассажира авиарейса Екатеринбург — Анталья был наполнен нижним бельем. В пяти пакетах было около сотни бюстгальтеров разного размера. Таможенникам молодой человек рассказал, что везет подарки маме, сестре и девушке.
«Туристы часто везут подарки многочисленным родственникам. Мы прежде всего сопоставляем количество. К тому же здесь представлена вся линейка размеров от 0 до 6. Исходя из этого, нами было принято решение, что этот товар не является товаром для личного пользования, а значит, подлежит обязательному декларированию», — рассказал начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.
По данному факту проводится административное расследование. Молодому человеку грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара.
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