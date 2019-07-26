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Студент из Турции пытался провезти через Кольцовскую таможню целый чемодан нижнего белья

УрБК, Челябинск, 26.07.2019. Студент из Турции пытался провезти через Кольцовскую таможню целый чемодан женского нижнего белья. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Чемодан пассажира авиарейса Екатеринбург — Анталья был наполнен нижним бельем. В пяти пакетах было около сотни бюстгальтеров разного размера. Таможенникам молодой человек рассказал, что везет подарки маме, сестре и девушке.



«Туристы часто везут подарки многочисленным родственникам. Мы прежде всего сопоставляем количество. К тому же здесь представлена вся линейка размеров от 0 до 6. Исходя из этого, нами было принято решение, что этот товар не является товаром для личного пользования, а значит, подлежит обязательному декларированию», — рассказал начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.



По данному факту проводится административное расследование. Молодому человеку грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара.

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