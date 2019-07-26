Новости дня

Челябинский Россельхознадзор предупредил об опасности покупки мяса в несанкционированных торговых точках

УрБК, Челябинск, 26.07.2019. Управления Россельхознадзора по Челябинской области не рекомендует покупать мясную продукцию в несанкционированных магазинах.



По сообщению пресс-службы надзорного органа, с началом летнего сезона стихийная торговля мясом перебирается в мелкие магазины, которые сейчас открываются на каждой улице и во всяких неожиданных местах.



«Открыть такой магазинчик или мясной отдел может любой индивидуальный предприниматель, никаких разрешений для этого не нужно. Проверка будет запланирована только через 3 года, если не будет жалобы или внепланового рейда», — говорится в сообщении.



Такие торговые точки никто не контролирует. Законодательно разрешено, что реализовывать они могут только мясо промышленной выработки, то есть мясные продукты из мяса, прошедшего ветсанэкспертизу и упакованные на территории предприятия, работающего по установленным законодательством нормам и требованиям.



Фактически же на прилавках можно встретить мясо, фарши, купаты, шашлыки и другие виды мясной продукции, не отвечающие требованиям, а, следовательно, они могут быть небезопасны для здоровья.



В большинстве случаев в таких магазинах нет «Уголка покупателя», отсутствует кассовый аппарат, у продавцов отсутствует бейдж, торговля ведется с нарушением действующих технических регламентов и законодательных актов. На реализуемое мясо нет ветеринарных документов и отметки о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы на мясе.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:27</span><br /><strong>Челябинский Россельхознадзор предупредил об опасности покупки мяса в несанкционированных торговых точках</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 26.07.2019. Управления Россельхознадзора по Челябинской области не рекомендует покупать мясную продукцию в несанкционированных магазинах. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088705-chelyabinskiy-rosselhoznadzor-predupredil-ob-opasnosti-pokupki-myasa-v-nesankcionirovannyh-torgovyh-tochkah.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: