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Челябинский Россельхознадзор предупредил об опасности покупки мяса в несанкционированных торговых точках
26 июль 2019 (12:27)
УрБК, Челябинск, 26.07.2019. Управления Россельхознадзора по Челябинской области не рекомендует покупать мясную продукцию в несанкционированных магазинах.
По сообщению пресс-службы надзорного органа, с началом летнего сезона стихийная торговля мясом перебирается в мелкие магазины, которые сейчас открываются на каждой улице и во всяких неожиданных местах.
«Открыть такой магазинчик или мясной отдел может любой индивидуальный предприниматель, никаких разрешений для этого не нужно. Проверка будет запланирована только через 3 года, если не будет жалобы или внепланового рейда», — говорится в сообщении.
Такие торговые точки никто не контролирует. Законодательно разрешено, что реализовывать они могут только мясо промышленной выработки, то есть мясные продукты из мяса, прошедшего ветсанэкспертизу и упакованные на территории предприятия, работающего по установленным законодательством нормам и требованиям.
Фактически же на прилавках можно встретить мясо, фарши, купаты, шашлыки и другие виды мясной продукции, не отвечающие требованиям, а, следовательно, они могут быть небезопасны для здоровья.
В большинстве случаев в таких магазинах нет «Уголка покупателя», отсутствует кассовый аппарат, у продавцов отсутствует бейдж, торговля ведется с нарушением действующих технических регламентов и законодательных актов. На реализуемое мясо нет ветеринарных документов и отметки о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы на мясе.
По сообщению пресс-службы надзорного органа, с началом летнего сезона стихийная торговля мясом перебирается в мелкие магазины, которые сейчас открываются на каждой улице и во всяких неожиданных местах.
«Открыть такой магазинчик или мясной отдел может любой индивидуальный предприниматель, никаких разрешений для этого не нужно. Проверка будет запланирована только через 3 года, если не будет жалобы или внепланового рейда», — говорится в сообщении.
Такие торговые точки никто не контролирует. Законодательно разрешено, что реализовывать они могут только мясо промышленной выработки, то есть мясные продукты из мяса, прошедшего ветсанэкспертизу и упакованные на территории предприятия, работающего по установленным законодательством нормам и требованиям.
Фактически же на прилавках можно встретить мясо, фарши, купаты, шашлыки и другие виды мясной продукции, не отвечающие требованиям, а, следовательно, они могут быть небезопасны для здоровья.
В большинстве случаев в таких магазинах нет «Уголка покупателя», отсутствует кассовый аппарат, у продавцов отсутствует бейдж, торговля ведется с нарушением действующих технических регламентов и законодательных актов. На реализуемое мясо нет ветеринарных документов и отметки о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы на мясе.
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