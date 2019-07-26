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ГИБДД проведет в Свердловской области рейд по выявлению нарушений ПДД среди пешеходов
26 июль 2019 (11:20)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2019. В Свердловской области с 29 по 31 июля начнется рейд Госавтоинспекции по выявлению нарушений ПДД пешеходами, а также водителями, не предоставляющими преимущества в движении пешеходам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.
В мероприятиях рейда примут участие участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и патрульно-постовая служба полиции. Наряды ДПС будут приближены к местам концентрации ДТП, к аварийным пешеходным переходам, а также к местам массового пребывания людей. Также организовано патрулирование загородных трасс.
За 6 месяцев 2019 года на территории Свердловской области произошло 455 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 46 человек погибли и еще 425 получили травмы различной степени тяжести. Сами пешеходы спровоцировали 181 ДТП.
В мероприятиях рейда примут участие участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и патрульно-постовая служба полиции. Наряды ДПС будут приближены к местам концентрации ДТП, к аварийным пешеходным переходам, а также к местам массового пребывания людей. Также организовано патрулирование загородных трасс.
За 6 месяцев 2019 года на территории Свердловской области произошло 455 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 46 человек погибли и еще 425 получили травмы различной степени тяжести. Сами пешеходы спровоцировали 181 ДТП.
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