ЦБ во второй раз подряд снизит ключевую ставку

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Сегодня Банк России проведет заседание совета директоров по вопросу кредитно-денежной политики. Согласно опросу, который провело агентство Reuters, все 23 финансовых эксперта единодушно прогнозируют снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 7,25%.Опрошенные ИАА «УралБизнесКонсалтинг» аналитики также уверены, что регулятор продолжит цикл смягчения кредитно-денежной политики.«Для этого есть несколько веских причин. Макроэкономическая ситуация остается относительно стабильной. Несмотря на рост цен на топливо, который в целом удалось сдержать, инфляция продолжает снижаться. В июне она опустилась до 4,7% в годовом выражении, что на 0,4 п.п. меньше, чем в мае. До конца года инфляция может приблизиться к таргету ЦБ, а это одно из важных условий для смягчения денежно-кредитной политики», — рассказал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.По его мнению, в пользу смягчения кредитно-денежной политики также говорят стабильные цены на нефть, сильная динамика российского рубля на валютном рынке и ожидания снижения ключевой ставки в США.Начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин считает, что снижение ключевой ставки на 0,25% полностью укладываться в общую логику последних комментариев главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.«Свежая статистика по инфляции продолжает указывать на умеренное снижение темпов роста цен в экономике (последние данные: 4,5% г/г), что, в свою очередь, должно вынуждать регулятора действовать, чтобы сохранять нейтральный диапазон ставки (инфляция плюс 2-3%). Кроме того, в пользу снижения ключевой ставки также говорят слабые темпы роста российской экономики. Также свою роль играет общий тренд по смягчению денежно-кредитной политики ключевыми мировыми ЦБ. В частности, снижение ставки ФРС и смена риторики ЕЦБ при прочих равных создают благоприятные условия для соответствующего смягчения и на рынках развивающихся стран», — полагает В. Карпунин.Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко заявил, что главными предпосылками для снижения ключевой ставки являются замедление инфляции, слабый экономический рост и благоприятные условия на внешних рынках.«Мы полагаем, что на заседании 26 июля Банк России снизит ключевую ставку на 25 б.п. (до 7,25% годовых), сохранит возможность дальнейшего смягчения процентной политики и перехода к нейтральной кредитно-денежной политике до середины 2020 года, однако сопроводит свое решение осторожными комментариями в отношении среднесрочных инфляционных рисков, в том числе связанных с реализацией бюджетной политики», — сообщил Ю. Кравченко.Директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг также уверен в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании.«Я думаю, что ЦБ снизит ключевую ставку на 25 б.п., отметив дальнейшее снижение прогнозов по уровню инфляции в текущем году. Тезис о возможности перехода к нейтральной денежной политике в ближайшие 12 месяцев останется в итоговом релизе», — считает В. Вайсберг.Напомним, что осенью 2018 года ЦБ начал цикл ужесточения кредитно-денежной политики. В сентябре прошлого года ставку повысили до 7,5%, в декабре — до 7,75%. Сейчас можно говорить о возобновлении цикла смягчения монетарной политики. В июне 2019 года ставку снизили до 7,5%. Если верить прогнозам аналитиков, в июле показатель может уменьшиться еще на 0,25 б.п.