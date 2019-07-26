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Челябинское УФАС проводит проверку в торговых сетях «Пятерочка» и «Магнит» из-за роста цен на хлеб

УрБК, Челябинск, 26.07.2019. Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области проводит проверку по факту обращения местного жителя из-за роста розничных цен на хлеб и хлебобулочные изделия, производимые АО «Первый хлебокомбинат», в федеральных торговых сетях «Пятерочка» и «Магнит». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



На территории Челябинской области долю более 50% на рынке оптовой торговли хлебом занимает АО «Первый хлебокомбинат».



«По информации, представленной в декабре 2018 года в адрес Челябинского УФАС России, комбинат увеличил отпускные цены на хлеб и хлебобулочную продукцию с февраля 2019 года на 5-15%. Установлено, что рост оптовых отпускных цен на хлеб и хлебобулочную продукцию с февраля 2019 года связан с объективными экономическими факторами, и повышение отпускных цен на эти товары не привело к увеличению уровня прибыли хлебокомбината», — говорится в сообщении.



В настоящее время проводится проверка в отношении федеральных торговых сетей на предмет нарушения статьи 11 закона о защите конкуренции. Запросы были направлены в адрес 15: ООО «ИКС 5 Ритейл Групп», АО ТД «Перекресток», ООО «Копейка-Саров», ООО «Агроторг», АО «Тандер, ООО «Молл», АО «Дикси Юг», АО «Дикси Юг» филиал «МЕГАМАРТ», ООО «Ашан», ООО ТД «Провиант», ООО «Омега», ООО «Гамма», ООО «Купец», ООО «ЛЕНТА», ООО «ТД СВЕТОФОР».



По данным Челябинского УФАС России, необходимость повышения цен обоснована ростом цен на зерно в I квартале 2019 года, ростом цен на муку от поставщиков, пищевые ингредиенты, упаковочный материал, индексацию заработной платы работникам предприятия, а также повышением минимального размера оплаты труда на 20% с мая 2018 года, увеличением налоговых отчислений, ростом тарифов на услуги автотранспортных предприятий на 10%, ростом тарифов на тепло и энергоресурсы.



В ведомстве отметили, что темп роста оптовых отпускных цен АО «Первый хлебокомбинат» не превысил темпа роста затрат производителя.



Тенденция к повышению уровня оптовых отпускных цен на хлеб и хлебобулочные изделия в I квартале 2019 года наблюдалась на территории всей Российской Федерации.

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