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Средняя розничная цена на бензин в Свердловской области в июне составила 44,78 рубля за литр

26 июль 2019 (10:11)

УрБК, Москва, 26.07.2019. В Свердловской области в июне средняя стоимость одного литра автомобильного бензина составила 44,78 руб. за литр, марки АИ-92 — 41,58 руб., цена АИ-95 составила 44,48 руб. за литр. АИ-98 — 50,67 руб. за литр. Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 45,60 руб. за литр. Об этом говорится в сообщении Росстата.

В июне 2019 года в РФ по сравнению с маем 2019 года индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 100,7% (по сравнению с декабрем 2018 года — 101,4%), индекс цен производителей — 108,6% (по сравнению с декабрем 2018 года — 95,1%).

По сообщению Росстата, розничные цены на дизтопливо в июне по сравнению с маем выросли на 0,1% (к декабрю — снизились на 0,5%), цены производителей на него снизились на 0,1% (к декабрю — снизились на 13,4%).

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