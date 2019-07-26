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Российские авиакомпании в I полугодии увеличили перевозки на 12,1%
26 июль 2019 (09:28)
УрБК, Москва, 26.07.2019. Российские авиакомпании в январе-июне 2019 года перевезли 57,679 млн пассажиров, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом следует из данных Росавиации.
Перевозки пассажиров российских авиакомпаний на международных рейсах в январе-июне выросли на 18,1%, до 24,484 млн человек. На внутренних — на 8,1%, до 33,195 млн пассажиров.
В июне российские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров на 9,9%, до 12,622 млн человек.
Перевозки пассажиров российских авиакомпаний на международных рейсах в январе-июне выросли на 18,1%, до 24,484 млн человек. На внутренних — на 8,1%, до 33,195 млн пассажиров.
В июне российские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров на 9,9%, до 12,622 млн человек.
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