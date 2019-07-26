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С 1 августа «АвтоВАЗ» в третий раз с начала года повысит цены
26 июль 2019 (09:03)
УрБК, Москва, 26.07.2019. «АвтоВАЗ» с 1 августа повысит цены примерно на 1%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя крупнейшего дилера Волжского автозавода, компанию «Автомир».
«АвтоВАЗ» уведомил дилера, что с 1 августа поднимет цены на все модели примерно на 1%», — сказал собеседник агентства.
Это уже третье повышение цен компании за год. Так, с начала года компания повысила цены на весь модельный ряд в среднем на 2,5-3% в связи с увеличением НДС в России на 2 процентных пункта. Затем, с 1 июля, компания подняла на 5 тыс. руб. цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, кроме версий Cross.
«С 1 августа «АвтоВАЗ» поднимет рекомендованные розничные цены на все модели. Они подорожают на 5-7 тыс. руб., или примерно на 1-1,5%. Седан Granta, например, в базовой комплектации будет стоить 449,9 тыс. руб. (рост на 1,1%), седан Vesta — 606,9 тыс. (рост на 1,2%), высокий хетчбэк Xray — 614,9 тыс. руб. (рост на 0,8%). Самый дорогой автомобиль в модельном ряде Lada — седан Vesta Sport — подорожает в базовой версии до 1,022 млн руб. (+0,7%)», — рассказал источник агентства на авторынке.
По итогам I полугодия продажи «АвтоВАЗа» в России выросли на 2,5% в годовом выражении и составили 174,186 тыс. машин, в июне же продажи снизились на 2% — до 30,786 тыс. единиц. При этом в целом продажи новых легковых и легких коммерческих машин по версии АЕБ в России в I полугодии снизились на 2,4% в годовом выражении — до 828,75 тыс. автомобилей, а в июне снижение рынка составило 3,3% — до 151,18 тыс. единиц.
«АвтоВАЗ» уведомил дилера, что с 1 августа поднимет цены на все модели примерно на 1%», — сказал собеседник агентства.
Это уже третье повышение цен компании за год. Так, с начала года компания повысила цены на весь модельный ряд в среднем на 2,5-3% в связи с увеличением НДС в России на 2 процентных пункта. Затем, с 1 июля, компания подняла на 5 тыс. руб. цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, кроме версий Cross.
«С 1 августа «АвтоВАЗ» поднимет рекомендованные розничные цены на все модели. Они подорожают на 5-7 тыс. руб., или примерно на 1-1,5%. Седан Granta, например, в базовой комплектации будет стоить 449,9 тыс. руб. (рост на 1,1%), седан Vesta — 606,9 тыс. (рост на 1,2%), высокий хетчбэк Xray — 614,9 тыс. руб. (рост на 0,8%). Самый дорогой автомобиль в модельном ряде Lada — седан Vesta Sport — подорожает в базовой версии до 1,022 млн руб. (+0,7%)», — рассказал источник агентства на авторынке.
По итогам I полугодия продажи «АвтоВАЗа» в России выросли на 2,5% в годовом выражении и составили 174,186 тыс. машин, в июне же продажи снизились на 2% — до 30,786 тыс. единиц. При этом в целом продажи новых легковых и легких коммерческих машин по версии АЕБ в России в I полугодии снизились на 2,4% в годовом выражении — до 828,75 тыс. автомобилей, а в июне снижение рынка составило 3,3% — до 151,18 тыс. единиц.
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