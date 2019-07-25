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ЦБ установит комиссию в системе быстрых платежей на уровне 0,4% для магазинов одежды, бытовой техники и супермаркетов
25 июль 2019 (17:03)
УрБК, Москва, 25.07.2019. Банк России установит комиссию в системе быстрых платежей (СБП) на уровне 0,4% для магазинов одежды, бытовой техники и супермаркетов, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что такой размер комиссии значительно ниже действующих тарифов на эквайринг. В ЦБ подчеркивают, что в результате внедрения СБП у торговых предприятий издержки по сравнению с текущими затратами снизятся в 2-3 раза.
«Тарифная сетка, финальный вариант которой Банк России представит в ближайшее время, обеспечивает существенное снижение тарифов для ТСП (торгово-сервисных предприятий — прим. ред.) в различных категориях по сравнению с эквайрингом. Так, например, в категориях магазины одежды/бытовая техника диапазон действующей эквайринговой комиссии составляет от 1 до 2,5%, в категории супермаркеты — от 0,5 до 1,5%, а в СБП для этих категорий комиссия составит 0,4%», — сообщает пресс-служба ЦБ.
Ранее УрБК сообщал о том, что Ассоциация компаний розничной (АКОРТ) и Ассоциация интернет-торговли (АКИТ) направили письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором указали на недовольство бизнеса объявленными Банком России тарифами на операции через СБП в размере от 0,2% до 0,7% от суммы оплаченных покупок и услуг, в результате чего крупный ритейл может отказаться от участия в этом проекте Центробанка.
Отмечается, что такой размер комиссии значительно ниже действующих тарифов на эквайринг. В ЦБ подчеркивают, что в результате внедрения СБП у торговых предприятий издержки по сравнению с текущими затратами снизятся в 2-3 раза.
«Тарифная сетка, финальный вариант которой Банк России представит в ближайшее время, обеспечивает существенное снижение тарифов для ТСП (торгово-сервисных предприятий — прим. ред.) в различных категориях по сравнению с эквайрингом. Так, например, в категориях магазины одежды/бытовая техника диапазон действующей эквайринговой комиссии составляет от 1 до 2,5%, в категории супермаркеты — от 0,5 до 1,5%, а в СБП для этих категорий комиссия составит 0,4%», — сообщает пресс-служба ЦБ.
Ранее УрБК сообщал о том, что Ассоциация компаний розничной (АКОРТ) и Ассоциация интернет-торговли (АКИТ) направили письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором указали на недовольство бизнеса объявленными Банком России тарифами на операции через СБП в размере от 0,2% до 0,7% от суммы оплаченных покупок и услуг, в результате чего крупный ритейл может отказаться от участия в этом проекте Центробанка.
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