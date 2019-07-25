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В Челябинске пытались взорвать банкомат Сбербанка

25 июль 2019 (15:46)

УрБК, Челябинск, 25.07.2019. Сегодня ночью в Челябинске неизвестные пытались взорвать банкомат Сбербанка. Эту информацию подтвердили в пресс-службе городского УМВД России.

По факту попытки хищения денежных средств из банкоматов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления. Подозреваемые не задержаны», — заявили в пресс-службе.

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