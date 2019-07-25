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Свердловские депутаты раскритиковали работу регоператоров по сбору ТБО

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Сегодня на площадке Домжура в Екатеринбурге подвели итоги I полугодия действия на Среднем Урале так называемой «мусорной» реформы. Участие в дискуссии приняли замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Егор Свалов, а также представители региональных операторов по сбору ТБО — ЕМУП «Спецавтобаза», ООО «Рифей» и ООО «ТБО «Экосервис».



По мнению Егора Свалова, за те полгода, что Свердловская область работает в рамках реформы, «ощущаются положительные результаты по обработке ТКО». При этом он подчеркнул, что в настоящее время следует уйти от проблематики и терминологии «мусорной» реформы, так как теперь наступил ее следующий этап. Это уход от полигонного захоронения и вовлечение ТБО во вторичную переработку.



К настоящему времени установлены 11 тыс. контейнеров для сбора, а до конца текущего года будут установлены еще 10 тыс. Кроме того, были задействованы десятки новых мусоровозов, добавил Егор Свалов. Впрочем, несанкционированные свалки никуда не исчезли. Например, в Березовский недавно нелегально завезли большой объем строительного мусора.



По словам руководителя ЕМУП «Спецавтобаза» Натальи Зубовой, главная сложность в сборе ТБО в том, что юрлица и владельцы нежилых помещений уклоняются от заключения договоров с оператором. К примеру, по состоянию на 1 апреля в рамках договорной кампании поданные юрлицами заявки не превышали объема 9%. Впрочем, постепенно ситуация выправляется — сейчас оператор вышел на планку в 43% договоров. Также, по словам Зубовой, «Спецавтобаза» получила ключ к базам Росреестра, а сотрудники научились искать «уклонистов» в открытых источниках. Они мониторят сайты предприятий — гостиниц, магазинов и так далее.



«Хотя крупные торговые сети уклоняются от заключения договоров, чем больше они бегают, тем больше у них будет проблем», — заметила Наталья Зубова.



Остальные два оператора пожаловались на отсутствие контейнерных площадок, недостаток информационной открытости и сопротивление в заключении договоров.



Также свою оценку «мусорной» реформе дал председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Заксобрания Свердловской области Сергей Никонов. По его мнению, «реформа сложная, но давно назревшая». Сам закон непростой, и до 1 июня был проведен большой объем работы. Но несмотря на это, многие до сих пор не понимают сути новых правил сбора ТКО.



«Для операторов тут большой объем работы. И Законодательное собрание их деятельность пока не удовлетворяет», — констатировал депутат.



К основным претензиям депутатского корпуса он отнес некорректность счетов, которые выставляют физическим лицам, проблемы взаимодействия с юрлицами, а также неточность методик и положений. По словам Никонова, анализом этих проблем в парламенте сейчас занимаются сразу три комитета.

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