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МЧС предлагает избавиться от несогласованного проката лодок на городском пруду Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) на заседании оргкомитета по проведению Дня города призвала избавиться от частного проката лодок.



Руководитель подразделения — старший государственный инспектор центрального ИО (г. Екатеринбург) ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» Сергей Кабаков сообщил, что на сегодняшний день разрешение есть только у проката, расположенного в районе Дома Севастьянова. При этом многие частные владельцы судов работают без согласования и подтверждения безопасности.



Он предложил провести проверки подобных собственников маломерных судов до празднования Дня города.

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