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МЧС предлагает избавиться от несогласованного проката лодок на городском пруду Екатеринбурга
25 июль 2019 (15:04)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) на заседании оргкомитета по проведению Дня города призвала избавиться от частного проката лодок.
Руководитель подразделения — старший государственный инспектор центрального ИО (г. Екатеринбург) ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» Сергей Кабаков сообщил, что на сегодняшний день разрешение есть только у проката, расположенного в районе Дома Севастьянова. При этом многие частные владельцы судов работают без согласования и подтверждения безопасности.
Он предложил провести проверки подобных собственников маломерных судов до празднования Дня города.
Руководитель подразделения — старший государственный инспектор центрального ИО (г. Екатеринбург) ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» Сергей Кабаков сообщил, что на сегодняшний день разрешение есть только у проката, расположенного в районе Дома Севастьянова. При этом многие частные владельцы судов работают без согласования и подтверждения безопасности.
Он предложил провести проверки подобных собственников маломерных судов до празднования Дня города.
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