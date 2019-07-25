Новости дня

МЧС предлагает избавиться от несогласованного проката лодок на городском пруду Екатеринбурга

25 июль 2019 (15:04)

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) на заседании оргкомитета по проведению Дня города призвала избавиться от частного проката лодок.

Руководитель подразделения — старший государственный инспектор центрального ИО (г. Екатеринбург) ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» Сергей Кабаков сообщил, что на сегодняшний день разрешение есть только у проката, расположенного в районе Дома Севастьянова. При этом многие частные владельцы судов работают без согласования и подтверждения безопасности.

Он предложил провести проверки подобных собственников маломерных судов до празднования Дня города.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: