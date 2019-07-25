Изгнание нелегальных ларьков

Администрация Екатеринбурга реализует план по очистке города от незаконных киосков. В текущем году в городе планируется демонтировать более 300 нелегальных ларьков. В этот список попали пустующие киоски, объекты с задолженностью по оплате за земельный участок, а также нарушители правил и законодательства.Опрошенные ИАА «УралБизнесКонсалтинг» эксперты в сфере малого и среднего предпринимательства поддерживают идею борьбы с нелегальными торговыми точками.Так, вице-председатель Свердловского отделения «Опоры России» Дмитрий Ханин считает, что незаконные ларьки препятствуют работе законопослушных предпринимателей.«С откровенно нелегальной деятельностью без какой-либо официальной регистрации нужно нещадно бороться. Надо положить конец произволу и бардаку, который у нас происходит с откровенными нелегалами. Они составляют недобросовестную конкуренцию законопослушным предпринимателям. Налоги, плата за землю, отчисления во внебюджетные фонды оплаты труда, социальные гарантии сотрудников, обеспечение безопасности деятельности (соблюдение требований Роспотребнадзора, медосмотров) — избежание всего этого — естественное преимущество «нелегалов». Более того, большинство из них и ресурсами-то пользуются незаконно (например, неправомерно подключаясь к электросетям). Это очевидно давит, в том числе и в плане конкуренции, на законных предпринимателей», — рассказал Д. Ханин.Иного мнения придерживается уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх. В интервью региональным СМИ она выступила в защиту точек нестационарной торговли в центре города. По ее мнению, наведение порядка на этом рынке может спровоцировать мелких предпринимателей «уйти в тень».Такая позиция вызывает недоумение у участников рынка, которые полагают, что большая часть неконтролируемой уличной торговли и так находится «в тени» — не платит налогов и арендной платы за земельные участки, не проверяется Роспотребнадзором и другими контролирующими органами и часто вообще не существует с точки зрения закона.Такой позиции придерживается и руководитель комитета по оценке регулирующего воздействия СРО «Деловая Россия» Алексей Головченко.«Нелегальный предприниматель всегда выигрывает в конкурентной борьбе с легальным — по ценообразованию, по отсутствию контроля. Мы понимаем, что к легальному продавцу идут все проверяющие — Роспотребнадзор, пожарная служба, часто выписывают штрафы. При этом такой же предприниматель, у которого в результате отсутствия всего этого себестоимость товара в два раза ниже, может продать дешевле», — подчеркнул А. Головченко.Президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков считает, что борьба с нелегальными киосками важна, в том числе, в связи с проведением в Екатеринбурге таких крупных международных мероприятий, как «Универсиада-2023», промышленная выставка «Иннопром» и Чемпионат мира по футболу.«Важно понимать, что нелегальные киоски несут угрозу как своим легальным конкурентам, так и собственным покупателям», — заявил А. Филиппенков.По его словам, нелегальные киоски чаще работают с просроченными продуктами, не имеют сертификатов на товары, их продавцы не соблюдают правила гигиены и не имеют санитарных книжек.«В некоторых случаях продавцам негде даже руки помыть. Вот сейчас можно встретить арбузы и дыни, лежащие прямо на земле с проезжающими рядом машинами. Антисанитария, а люди останавливаются и покупают. И потом в случае отравления им даже некому предъявить претензию. Это нужно прекращать», — полагает А. Филиппенков.Таким образом, постепенная очистка Екатеринбурга от нелегальных киосков в долгосрочной перспективе принесет пользу всем жителям города. Потенциальные покупатели будут максимально защищены от покупки некачественной продукции, а легальный бизнес избавится от недобросовестных конкурентов. Также можно говорить об улучшении архитектурного облика Екатеринбурга в связи с уменьшением числа нестационарных объектов, которые портят внешний вид центральной части города.